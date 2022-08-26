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    Dele Alli: Değiştim, göreceksiniz

    Dele Alli: Değiştim, göreceksiniz

    Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede beklentileri boşa çıkarmayacağını ifade etti. İngiliz basını ise taraftarın karşılamasını manşetlere taşıdı.
    • 26.08.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:42
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    Süper Lig'deki son yılların en sansasyonel transferiyle Beşiktaş'a gelen Dele Alli'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Alex Ferguson'un, "İngiltere Milli Takımı'nın demirbaşı olur" dediği yıldız oyuncu, kariyerinde sert bir düşüş yaşamıştı.

    Piyasa değeri 100 milyon euroyu bulduktan sonra adeta futbola küsen 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Everton'da da yedek kulübesine mahkûm olmuştu.

    Siyah-beyazlı yönetim, hayal kırıklığı yaşamamak adına Dele Alli'den güvence aldı.

    Dele Alli: Değiştim, göreceksiniz #1

    "Futbola odaklandım"

    Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, transferi öncesi oyuncuyla görüştü. Alli, "Ülkemde bana inanmadılar. Kendimi Beşiktaş'ta ispatlamak istiyorum. Sadece futbola odaklandım." deyince başkan ikna oldu ve transfer resmileşti.

    "Çok çalışacağım"

    Futbolcu, imzası sonrası taraftara seslenirken, "Muhteşem bir kulübe geldim. Karşılamada taraftarın ilgisi inanılmazdı. Çok etkilendim. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp, sahada her dakika savaşarak vereceğim." dedi.

    Dele Alli: Değiştim, göreceksiniz #2

    İngiliz basını: Dele Alli, kahraman gibi karşılandı

    Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. The Sun gazetesinde yapılan yorumlarda, "Dele Alli, Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. İstanbul'a iner inmez, yeni oyuncularını görmek için havalimanına toplanan büyük kalabalıkla rüya gibi bir başlangıç yaptı." ifadeleri yer aldı.

    Dele Alli: Değiştim, göreceksiniz #3

    Dele Alli: Değiştim, göreceksiniz #4


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