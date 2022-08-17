Dele Alli kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş ile anlaştı mı?

Dele Alli kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş ile anlaştı mı?

Beşiktaş'ın transfer etmeye yakın olduğu Dele Alli'nin kariyeri ve hayatı merak ediliyor.İşte Dele Alli'nin hayatı..

Beşiktaş'ın transfer etmeye yakın olduğu İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli sosyal medyada gündem oldu.Ünlü futbolcunun Beşiktaş'a geleceği haberleri sonrası oyuncu hakkında araştırmalar arttı.

Son olarak Premier Lig'de Everton forması giyen Dele Alli'nin hayatı ve kariyeri büyük merak konusu oldu.

Peki kimdir Dele Alli? Nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı.İşte Dele Alli'nin merak edilenleri..

Dele Alli kimdir?

Dele Alli 11 Nisan 1996'da İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde dünyaya geldi.Tam ismi Bamidele Jermaine Alli olan İngiliz futbolcu futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Milton Keynes Dons'un altyapısında başladı.

2012-2013 sezonunda A takıma kadar yükselmeyi başaran Dele Alli burada gösterdiği başarılı performans ile 2015 yılında 5 milyon pound karşılığında Tottenham'a transfer oldu.

Dele Alli Tottenham forması giydiği ilk sezonda İngiltere'de yılın genç futbolcusu seçilmeyi başardı.2021 yılına kadar Tottenham forması giyen Dele Alli geçtiğimiz sezonda Everton forması giydi.

İngiltere Milli takımındada forma giyen Dele Alli,İngiltere milli takımının U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında da forma giymiştir. İngiltere milli futbol takımındaki ilk maçına ise 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında çıktı.

Dele Alli'nin yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor..