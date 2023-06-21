Dele Alli saçını boyadı Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan bir performans gösteren İngiliz futbolcu Dele Alli, yeni sezon öncesi yeni saç stiliyle dikkat çekti.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından ise ülkesine geri dönen ve ameliyat olan İngiliz futbolcu, yeni sezona hazırlanırken bir yandan da yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Saçlarını maviye boyadı

Everton'da kalıp kalmayacağı belli olmayan orta saha oyuncusu, saçlarını maviye boyatarak sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Alli'nin yeni stilini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.

İngiliz oyuncu, siyah-beyazlı forma altında geçtiğimiz sezon 15 maçta süre aldı. 26 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu.