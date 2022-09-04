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    Dele Alli siftah yaptı

    Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı Dele Alli, siyah beyazlı forma ile ilk şutunda ilk golünü Ankara'da attı.
    • 04.09.2022 - 22:48
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    Dele Alli siftah yaptı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

    Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

    Dele Alli siftah yaptı #1

    İlk şutta ilk gol

    Sivasspor maçından sonra Ankaragücü karşısında da maça 11'de başlayan Alli, Süper Lig'deki ilk golünü de Ankara'da attı. Dele Alli, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk şutta ilk golünü Ankaragücü filelerine gönderdi.

    Dele Alli siftah yaptı #2


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