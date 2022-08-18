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    Dele Alli'nin hayat hikayesi

    Dele Alli'nin hayat hikayesi

    Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı yıldız oyuncu Dele Alli'nin hayatı da futbol kariyeri gibi inişli-çıkışlı. Deneyimli futbolcunun bilinmeyen özelliklerini gözler önüne serdik.
    • 18.08.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 13:22
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    Beşiktaş, Everton forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yle el sıkışarak sezonun en iyi transferlerinden birine imza atmak üzere.

    İngiliz futbolunun yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olarak lanse edilen, ancak kariyeri bir anda inişe geçen Nijerya asıllı futbolcunun hayat hikayesini mercek altına aldık.

    Dele Alli nin hayat hikayesi #1

    Dele Alli nin hayat hikayesi #2

    Küçük yaşta evlatlık verildi

    Alkolik bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alli, küçük yaşta evlatlık verildi. Sorunlu bir çocukluk dönemi yaşayan yıldız futbolcu kendisini spora vererek 2015 yılında henüz 19 yaşındayken MK Dons'tan Tottenham'a 6.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

    2018'in aralık ayına gelindiğinde 100 milyon euro değere ulaşan Alli, bu süreçte hayatını düzene sokmakta zorlandı.

    2019 yılında seks kasedi internete sızdırılan 26 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında pandeminin başında ise kulübün kurallarını hiçe saymasıyla İngiltere'yi ayağa kaldırdı.

    Dele Alli nin hayat hikayesi #3

    Oyun bağımlısı olduğu için terk edildi

    Sokağa çıkma yasaklarının en ağır olduğu dönemde kız arkadaşı Ruby Mae ile gece kulübünde eğlenen İngiliz futbolcu, bu süreçte Tottenham'dan çok ağır para cezaları yedi.

    Ardından sevgilisi tarafından oyun bağımlısı olduğu için terk edilen Dele Alli bu süreçte kariyer olarak da düşüşe geçti. Yedek kulübesine hapsolan deneyimli isim, Everton'a gitse de burada da istenen performansa ulaşamadı.

    Siyah-beyazlılar bu zorlu sürecin ardından yıldız futbolcunun yeniden eski günlerine kavuşması için belki de son bir şans olacak.

    Dele Alli nin hayat hikayesi #4

    Dele Alli nin hayat hikayesi #5

    Dele Alli nin hayat hikayesi #6

    Dele Alli nin hayat hikayesi #7

    Dele Alli nin hayat hikayesi #8

    Dele Alli nin hayat hikayesi #9

    Dele Alli nin hayat hikayesi #10

    Dele Alli nin hayat hikayesi #11


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