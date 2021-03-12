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    Demba Ba: Beşiktaş'ı çok seviyorum

    Başakşehir'de Demba Ba, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu. Tecrübeli futbolcu yedek kalmasıyla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 21:34
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    Demba Ba: Beşiktaş'ı çok seviyorum

    Başakşehir'in Beşiktaş'a 3-2 mağlup olduğu maçta ağları sarsan Demba Ba, karşılaşma sonrasında konuştu.

    Yedek kalmaktan memnun olmadığı belirten tecrübeli golcü, "Elhamdülillah golümü attım ama bu, bugünün gerçekleri. Böyle periyotlar olabiliyor futbolun içerisinde. Bugün bakınca böyle bir durumdayız ama golümü attım. Yedek kalmak üzücü. Bunu normal olarak karşılasam futbolu bırakma zamanı geldi demektir. Bunu normal karşılamıyorum tabii ki. Ancak, hocamızla konuştum. Hocamız böyle bir karar aldığını söyledi. Kendisine saygı duyuyorum." dedi.

    Demba Ba: Beşiktaş ı çok seviyorum #1

    Demba Ba: Beşiktaş ı çok seviyorum #2

    "BEŞİKTAŞ ÇOK SEVDİĞİM BİR KULÜP"

    Attığı gol sonrasında sevinç yaşamadığı iletilen Demba Ba, "Beşiktaş çok sevdiğim bir kulüp. Taraftarına ve kulübe olan sevgi ve saygımdan ötürü attığım gole sevinmedim." ifadelerini kullandı.

    Demba Ba: Beşiktaş ı çok seviyorum #3

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