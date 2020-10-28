Demba Ba: Erdoğan diktatör olsaydı her sene şampiyon olurduk

Demba Ba, "Benim gördüğüm Erdoğan ile Avrupa'nın anlattığı Erdoğan aynı değil" diyerek Cumhurbaşkanı'nın Batı'da yanlış tanıtıldığını söyledi.

Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçı öncesi Fransa'dan Le Parisien gazetesine bir röportaj verdi.

Çocukluğundan beri PSG'yi tuttuğunu söyleyen Demba Ba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Avrupa'da haksız bir yaklaşım olduğunu da belirtti.

İşte o röportaj:

"BEN ERDOĞAN'A KARŞI DEĞİLİM"

"Oynadığım kulübün değerlerinin farkında olmam da çok önemli. Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim."

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"Geçen sezon tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandıktan sonra tekrar başlamak kolay olmadı. Geçen sezon çok uzun sürdü ve fazla ara olmadan başladık. Tekrar zirveye doğru gitmek için her şeyi yapıyoruz."





"IRKÇILIK TOPLUMLARIN PROBLEMİ"

"Irkçılık bir futbol probleminin ötesinde, toplumların problemi. Dünyanın üst düzey yetkilileri onunla savaşmak için yeterince etkili değil. Nefret dünyasında yaşıyoruz. İnsanları yaptıkları şeyler için değerlendirmemiz lazım, oldukları kişi için değil. Oyuncular sorumluluk almalı ve ırkçılık durumunda 22 kişi sahadan ayrılmalı."

"Umarım bu pandemi bir an önce sonra erer. Kişisel olarak evde çocuklarımla birlikte olduğum için garip şekilde hayatımın en güzel zamanlarından birini geçirdim ama umarım bir an önce biter."