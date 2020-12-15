Demba Ba, Rumen hakemle telefon görüşmesi yaptı

Senagalli eski futbolcu Ousmane N'Doye, Demba Ba ile Rumen hakem Sebastian Coltescu'yu telefonda görüştürdüğünü söyledi. N'Doye, "Konuştular ve iyi anlaştılar" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H grubu son maçında deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelmiş ancak yaşanan ırkçılık yüzünden maç yarıda kalmıştı.

Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanması üzerine sahadan çekilen temsilcimiz, ertesi gün farklı bir hakemle yeniden karşılaşmaya çıkmıştı.

Senagalli eski futbolcu Ousmane N'Doye, Pro TV'den Violeta Colgiu'ya Demba Ba ile Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun görüşmesine aracılık ettiğini açıkladı.

"SEBASTIAN IRKÇI DEĞİL"

Ousmane N'Doye "Barışı seviyorum. Gülmek, konuşmak, saygılı olmak, gerçek insanlarla olmak istiyorum. Romanya'da oynarken birçok insanla tanıştım. Romanya'nın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Tanıdığınız birine bir şey olursa, bir şeyler yapmak isterseniz. Sebastian Coltescu'nun nasıl bir hakem olduğunu benim oynadım maçlardan biliyorum. Aslında her şey bir yanlış anlaşılmadan meydana geldi." dedi.

"İKİSİ DE ÇOK MUTLU OLDU"

Açıklamalarına devam eden N'Doye, "Demba Ba ve Sebastian Coltescu'yu görüştürmek istedim. Benim açımdan bunu yapmak güzeldi ve yaptım. Demba Ba tıpki benim gibi Senegalli. Konuştular ve iyi anlaştılar. İkisi de beni arayarak çok mutlu olduklarını söylediler. Demba Ba, Sebastian'ın, Sebastian da Demba Ba'nın iyi bir adam olduğunu söyledi. Demba Ba'yı olayı yanlış anladığına ikna ettim." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA STATLARDA SİYAH DEME"

Ousmane N'Doye "Romanya'da ırkçılık görmedim. Demba Ba'ya da anlattım. Sebastian Coltescu'dan kötü bir şey duymadığını söyledi. Demba Ba, Sebastian Coltescu'yu ırkçılıkla suçlamadı, sadece 'siyah' kelimesinin bir statta kullanılmaması gerektiğini söyledi. Sebastian, bunu anladı. İkisi de mutlu oldu. Aslında ortada büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum, insanlar anlamadı. Rumen kanı sıcaktır, ırkçılık olmaz." sözleriyle konuşmasını bitirdi.