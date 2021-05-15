Demba Ba'dan Gümüşdağ'a emojili yanıt

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yayıncı kuruluşta dün akşam yaptığı açıklamaya Demba Ba emoji ile yanıt verdi.

Medipol Başakşehir, 23 Nisan'da Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Başkan Göksel Gümüşdağ yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerini anlattı. Başkan Gümüşdağ, "Demba Ba bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahiplerinden biri. Visca, Crivelli, Demba Ba 45-50 civarında gol asist katkısı yaptılar.

"BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Önemli bir kariyer. Saygı duyduğumuz oyuncu. Ancak son görüşmemizden önceki 11 haftada mental olarak düşüktü. Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk, kendisiyle vedalaştık. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi" açıklamasını yaptı.

GÜMÜŞDAĞ’A EMOJI İLE YANIT VERDİ

Gümüşdağ'ın bu beyanatına Senegalli golcü 'gülücük'lü emoji ile yanıt verdi.

Daha sonra Ba, attığı tweet’i sildi.