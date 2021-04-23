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    Demba Ba'nın kapak fotoğrafının sırrı

    Demba Ba'nın kapak fotoğrafının sırrı

    Başakşehir'den ayrılan Demba Ba'nın, Twitter kapak fotoğrafında oruç tutmasına izin vermeyen Aykut Kocaman'a gönderme yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 09:20
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    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Demba Ba krizi devam ediyor. Kulüpten ayrılan Demba Ba'nın Twitter'daki kapak fotoğrafını değişmesi çok konuşuldu.

    “BENİM FUTBOLA BAKIŞIMLA İLGİLİ BİR DURUM”

    Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı.

    Demba Ba nın kapak fotoğrafının sırrı #1

    “O HER KALPTE NE OLDUĞUNU BİLİR”

    Ba söz konusu fotoğrafı kaldırıp yerine Kuran'daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı:

    "He knows what is every heart - O, her kalpte ne olduğunu bilir"

    Ba'nın kulüp yetkililerine bu paylaşım konusunda çok üzgün olduğunu ve kendisinin yanlış anlaşıldığını, paylaşımın futbolcu-teknik adam ilişkilerine bir gönderme olduğunu ifade etti.

    Demba Ba nın kapak fotoğrafının sırrı #2

    ORUÇ KONUSUNDA TARTIŞTILAR

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ba, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartıştı.

    Haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Demba Ba'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği aktarıldı.

    Demba Ba nın kapak fotoğrafının sırrı #3

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