Dembele, PSG ile anlaşmaya vardı

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Barcelona forması giyen Fransız yıldız futbolcu, Ousmane Dembele, Paris Saint Germian'e transfer oluyor.

26 yaşındaki Fransız devinin teklifini kabul etti ve ülkesine giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

PSG, Katalan ekibine 50 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Barcelona teknik direktörü Xavi, yıldız futbolcunun transferi hakkında konuştu.

Dembele bize PSG'nin teklfini kabul ettiğini ve takımdan ayrılmak istediğini söyledi. PSG güzel bir teklif ile ona geldi. Bu teklif ile rekabet edemeyiz. Gitmesi Beni üzüyor mutlu olması için çok ilgilendik. Burada kalmasını isterdim. O gidiyor.