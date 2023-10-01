Demir Ege Tıknaz: 10 kişi kalmalarından sonra rahatladık Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, karşılaşmanın ardından konuştu.

Demir Ege Tıknaz, yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir süreçten geçmiyoruz. Bu galibiyet bize moral oldu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Rakip 10 kişi kalana kadar zorlanıyorduk. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem" dedi.

"10 kişi kalmalarından sonra daha da rahatladık"

Ayrıca, "10 kişi kalmalarından sonra daha da rahatladık, daha iyi oynadık. Top daha fazla bizde kaldı. Aboubakar'ın sevincindeki gibi hep beraberiz aslında. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.