Demir Ege Tıknaz attı: Rio Ave kazandı

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Portekiz Ligi'nin 34 haftasında kümede kalma mücadelesi veren Rio Ave, Moreirense'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Rio Ave, Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın golüyle 72. dakikada öne geçti.

İLK GOL DEMİR EGE'DEN

Graca 90+1'de farkı 2'ye çıkardı.

Maçı 2-0 kazanan Rio Ave ligde 4 maç sonra galip geldi ve puanını 32 yaptı. Moreirense ise 35 puanda kaldı.

RİO AVE OPSİYONU KULLANMAK İSTİYOR

Portekiz ekibi, sezon başında siyah-beyazlılardan kiraladığı genç orta sahanın opsiyonunu kullanmak istiyor ancak 5 milyon euroluk bedeli karşılayacak güçte olmadığını belirterek pazarlık yoluna gitmeye çalışıyor.

BU SEZON 2 GOL 2 ASİST

Beşiktaş yönetimi ise bu ihtimale kesinlikle kapıyı kapattı.

Demir Ege Rio Ave'de bu sezon 27 maçta 1913 dakika forma giydi, 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.