Demir Ege Tıknaz: Beraberlik kötü sonuç değil

ensonhaber.com

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Hafta içinde 11'de başlayacağımı biliyordum"

19 yaşındaki yıldız adayı şunları söyledi:

Maça çok iyi hazırlandım. Hafta içinde 11'de başlayacağımı biliyordum. Şenol hoca ve Burak hoca benimle çok fazla konuştular. Bana güven verdiler. Ben de kendimi sahada kendimi çok öz güvenli hissettim. Bunu söyleyebilirim. Maç çok git gelli oldu. Biz de bunu biliyorduk. Mert abi harika bir maç çıkarttı. Buraya galibiyet için geldik ama burada beraberlik de kötü sonuç değil. Diğer maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok mutlu da değiliz, mutsuz da değiliz.