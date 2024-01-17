Demir Ege Tıknaz: Hocamızın isteklerine ayak uydurmaya çalışıyorum Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Demir Ege Tıknaz, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Türkiye Kupası hedeflerimizden bir tanesi. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.

"Hocamız benden yeni şeyler istiyor"

Fernando Santos'un takıma gelmesiyle yaşanan değişime değinen 19 yaşındaki futbolcu, "Hocamız benden yeni şeyler istiyor. Ben de onun isteklerine ayak uydurmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.