Demir Ege Tıknaz: İyi bir mücadele gösterdik Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, Adana Demirspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Demir Ege Tıknaz, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yaptı. İyi mücadele ettik ama fırsatları değerlendiremedik. Umarım gelecek haftalarda daha iyi olacağız. Allah'a şükür oynadıkça daha iyi oluyoruz. Benim de performansım artıyor. İnşallah bundan sonra böyle devam eder" dedi.

"İyi bir mücadele gösterdik"

19 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Skordan memnunuz çünkü iyi bir mücadele gösterdik. 11'e 11 mücadele etmiş olsaydık bugün onları mutsuz edebilirdik. Şu anda bu puanı iyi olarak görüyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız" sözlerini sarf etti.