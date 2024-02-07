Demir Ege Tıknaz'dan Fernando Santos sözleri Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, The Athletic'e yaptığı açıklamada "Fernando Santos, 'Savunmada güvenliğimiz sensin' diyor ve bunun hayati bir pozisyon olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın futbol akademisinde yetişen genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi.

The Athletic, "Futbol Yolculuğum" isimli proje kapsamında dünyanın farklı noktalarında performansı takip edilerek 2026 Dünya Kupası’nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterilen Demir Ege Tıknaz’la bir röportaj gerçekleştirdi.

"Deprem sonrası bizim için üzüntü ve trajedi doluydu"

Demir Ege, sözlerine şu şekilde başladı:

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketiyle ilgili haberleri izlediğimde çok etkilenmiş ve resmen şok geçirmiştim. Hayatın çok kısa olduğunu ve bir anda her şeyin alt üst olabileceğini anladım o zaman. Deprem sonrası bizim için üzüntü ve trajedi doluydu.

"Sezon öncesi kampında hazır olmaya çok odaklanmıştım"

Her zaman kendine inandığını söyleyen Demir Ege Tıknaz, şu sözleri sarf etti:

Futbol oynamadığım zamanlarda çok fazla maç izledim ve çok fazla yeni fikrim vardı. Sahaya döndüğümde daha olgun bir şekilde oynamaya başladım ve kendimi daha güçlü hissettim. İkili mücadelelerde kendimi daha güçlü ve zinde hissettim. O ağır sakatlıktan döndükten sonra eğer bunu atlatabilirsem, başka her şeyi atlatabilirim diye düşündüm. Maçlarda şansım ya da dakikam olmadı ama her zaman kendime inandım. Çok çalıştım. Daha az izin günüm vardı. Sezon öncesi kampında hazır olmaya çok odaklanmıştım ve şu anda bunun olumlu sonuçlarını alıyorum.

"Club Brugge maçından çok şey öğrendim"

Club Brugge ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hakkında ise genç isim, şunları dedi:

Club Brugge ile oynadığımız maç gerçekten çok zordu. 90 dakikanın tamamını oynadıktan sonra kendime güvenim arttı çünkü bu bir Avrupa yarışmasıydı. O maçtan çok şey öğrendim. Seviyemin nerede olduğunu gördüm.

"Santos, stoperlerin önünde oynamamı istiyor"

Defansif orta saha oyuncusu açıklamalarını şu şekilde noktaladı: