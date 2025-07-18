Denis Draguş, Eyüpspor ile anlaştı

Eyüpspor, forvet hattını Romanya A Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Denis Draguş ile güçlendirdi. Süper Lig'de sergilediği performansla tanınan ve Trabzonspor’dan transfer edilen Rumen oyuncu için düzenlenen imza töreninde kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NA EYÜPSPOR FORMASIYLA HAZIRLANACAK"

Asbaşkan Fatih Kulaksız, transferin gerçekleşmesinde verdikleri destek için Trabzonspor camiasına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bu transferin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağlayan Trabzonspor Kulübü’ne, Başkan Sayın Ertuğrul Doğan’a, Asbaşkan Zeyyat Kafkas’a ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya’ya teşekkür ediyorum. Draguş, Süper Lig’de kalitesini ispatlamış ve ligimizi iyi tanıyan bir futbolcu. Aynı zamanda Romanya Milli Takımı’nın ilk 11’inde yer alıyor ve sezon sonunda Dünya Kupası’nda sahne alacak. Bu süreçte Eyüpspor formasıyla kendisini en iyi şekilde hazırlayacağına ve bize sahada ciddi katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.

DRAGUŞ: "EYÜPSPOR'LA YENİ ZAFERLERE KOŞMAK İSTİYORUM"

Yeni kulübüyle ilk açıklamasını yapan Denis Draguş ise, Eyüpspor’a transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

Eyüpspor’un bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Transfer sürecinde gösterilen ilgi ve destek, bu kararı almamda etkili oldu. Eyüpspor sahada ne kadar güçlü bir takım olduğunu daha önce de gösterdi. Ben de bu yeni dönemde, kulübüm için ter dökmeye, takım arkadaşlarımla birlikte yeni başarılar elde etmeye hazırım.

Draguş, Dünya Kupası öncesi form tutmak adına Eyüpspor’un kendisi için en doğru adres olduğunu da sözlerine ekledi.