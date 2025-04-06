Denis Draguş: Gol attım ama yetmedi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un Romanyalı futbolcusu Denis Draguş, yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRENECEĞİMİZ DERSLER VAR"

Mücadelede Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Draguş, şunları dedi:

Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var.