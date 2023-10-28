Denis Dragus'tan Sumudica'ya övgü: Takım ruhunu ortaya çıkardı Gaziantep FK'nin Rumen oyuncusu Denis Dragus, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Marius Sumudica hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Rumen oyuncusu Denis Dragus, 10. haftada Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacakları maçta puan almak istediklerini söyledi.

Rumen santrfor Denis Dragus, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Geldiğim günden itibaren burada çok mutluyum. Taraftar, yönetim, çalışanlar, herkes kendi evindeymişim gibi hissettirdi, öyle karşıladılar beni. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"Kesinlikle dönmek istiyoruz"

Dragus, deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin, "Herkesin bildiği gibi zor bir maç olacak ama oraya gidip elimiz boş dönmek istemiyoruz, kesinlikle puanla dönmek istiyoruz." dedi.

"Takıma katkı sağlamak istiyorum"

Teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Dragus, şunları kaydetti: