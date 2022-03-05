Deniz Ateş Bitnel: Cüneyt Çakır seneye yok

Eski Süper Lig hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bitnel, "Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'la anlaştı" dedi.

TV100 kanalında VAR Odası programında yorumculuk yapan eski Süper Lig hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, programda FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'ın seneye yurtdışında hakemlik yapacağını söyledi.

"CÜNEYT ÇAKIR, SUUDİ ARABİSTAN'LA ANLAŞTI"

Bitnel yaptığı açıklamada tecrübeli hakemin sezon sonunda ülkeden ayrılacağını kaydetti:

"Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan ile anlaştı! Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olmayacak. Bahattin Duran da onunla birlikte gidecek ama diğer yardımcısı Tarık Ongun yerine Alpaslan Dedeş olacak."

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