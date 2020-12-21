Deniz Ateş Bitnel: Salih Dursun hakemliğimi bitirdi

Salih Dursun'un, Galatasaray-Trabzonspor maçında kırmızı kart gösterdiği eski hakem Deniz Ateş Bitnel, yaşanan o olay nedeniyle kariyerinin sona erdiğini söyledi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Salih Dursun ile yaşadığı olayla tanınan eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, Ajansspor'a konuştu.

29 yaşındaki futbolcunun özür dilemediğini ve bu durumun kendisini çok özdüğünü söyledi.

Bitnel'in sözleri şu şekilde:

"PLANSIZ VE CAHİLCE"

"Salih Dursun elime vurup bana o kırmızı kartı göstermeseydi, ben iddia ediyorum benim hakemliğim devam ediyordu. Salih, o plansız ve cahilce hareketi yüzünden 17 yıllık bir hakemin, dişiyle tırnağıyla geldiği en üst seviyede kariyerini bitirdi."





"ÖZÜR DİLEMEMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"Salih'in Trabzonspor camiasını arkasına alıp, farkında olmaması, arayıp özür dilememesi beni çok üzdü. Deniz Ateş Bitnel'in, Bülent Yıldırım'ın, Serkan Çınar'ın hakemlikleri bitirilince Türk futbolu düzelmeyecek. Hakemlerden çok daha büyük problemler var."

"Futbolun içinde olan bir insanın bir futbolu takımı tutmaması imkansız. Hakemlikte başarılı olmak önemli. Hakem olan birisi eskiden tuttuğu takımın duygusundan ister istemez uzaklaşır. Bu duygular törpülenir."