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    Deniz Çoban: Ali Şansalan'ın VAR'a atanması normal değil

    Ünlü hakem yorumcusu Deniz Çoban, Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanan Ali Şansalan'ın "Olağandışı bir atama" olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 12:31
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    Deniz Çoban: Ali Şansalan'ın VAR'a atanması normal değil

    Süper Lig'in 5.hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin bu akşam Başakşehir'e konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

    "NORMALİN DIŞINDA"

    Ali Şansalan ligde dün akşam oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının orta hakemiydi.

    Hakem yorumcusu Deniz Çoban konu hakkında yaptığı açıklamada, "Planlanmayan bir gelişme olmuş diye düşünüyorum. Dün Antalya'da maç yöneten Şansalan belli ki apar topar İstanbul'a getirilmiş. Normalin dışında bir atama." sözlerine yer verdi.

    Deniz Çoban: Ali Şansalan ın VAR a atanması normal değil #1

    Deniz Çoban: Ali Şansalan ın VAR a atanması normal değil #2

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