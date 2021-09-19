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Deniz Çoban: Ali Şansalan'ın VAR'a atanması normal değil

Deniz Çoban: Ali Şansalan'ın VAR'a atanması normal değil

Ünlü hakem yorumcusu Deniz Çoban, Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanan Ali Şansalan'ın "Olağandışı bir atama" olduğunu söyledi.