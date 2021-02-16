Deniz Çoban: Zemin karlıysa VAR çizgileri çalışmıyor

Eski hakem Deniz Çoban, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında neden ofsayt çizgisinin çekilmediğini açıkladı. Çoban, çizgi sisteminin karlı zeminde çalışmadığını duyurdu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0 yenen siyah-beyazlılar puanını 51'e yükseltirken, atılan 2. golde ofsayt çizgisinin çekilmemesi tartışma konusu olmuştu.

Konu hakkında bilgi veren eski hakem Deniz Çoban, "Zemin karlıysa çizgi sistemi çalışmyor." dedi.

Çoban'ın sözleri şu şekilde:

"CÜNEYT ÇAKIR GÖZ KARARIYLA GOLÜ ONAYLADI"

"Ofsayt pozisyonlarında eğer zemin karlıysa sistem çalışmıyor. Bir kontrol var ama çizgiler çizilememiş. Yayıncı kuruluşun çizgiyi göstermemesi durumu yok, çünkü çizgi yok. Cüneyt Çakır teknolojiyle değil, göz kararıyla golü onayladı. Doğru karardı, golde ofsayt yok. Spikerin de bunu anons etmesi gerekirdi ama zannediyorum orada kopukluk olmuş. Hakem de burada gözüyle karar verdi. Top Gökhan Töre'ye atımış olsa bile orada ofsayt olmayabilir. Önde olsa bile... Topa dokunmuyor, avantaj elde etmiyor. 5-6 yıldır 'aktif alan' tanımı zaten yok. Rakibe müdahale de yok. Yani koşu yolunu kaaptırsın, belirgin bir aksiyonda bulunup rakibin topu almasına engel olabilirsin ama bunların hiçbiri Göhan Töre'de yok."