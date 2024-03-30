Deniz Çoban'dan yabancı hakem sözleri Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, yaşanan olaylar bu müthiş heyecanı gölgede bırakıyor. Hakemlerin toplantısının sızdırılmasının ardından yorumcu Deniz Çoban, Süper Kupa maçına yabancı hakemin gelebileceği söyledi.

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Futbol camiasında son zamanlarda yaşanan hakem hatalarının ardından, 1 Mart 2024 tarihinde online olarak düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Toplantısı'nın kayıtlarından bir bölümünün geçtiğimiz gece sızdırılmasıyla gerginlik doruğa çıktı.

Bu olay, futbol camiasında büyük bir infiale yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), toplantı kaydının tamamını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldı.

Bununla birlikte, görüntüleri sızdıranların kimliklerinin tespiti için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

"Eskisinden daha iyi olmaz"

Eski hakemlerden Deniz Çoban ise hakem camiasının bu olayın ardından çok kırgın olduğunu aktardı.

İşte ünlü yorumcunun açıklamaları:

Son dönemde hakemler o kadar yıprandılar ki... Önce ‘yumruk!’ yediler, ardından yönetimini beğenmeyen takım sahadan çekildi. Yetmedi ‘VAR diyaloglarını’ öğrendik. O da yetmedi, seminerde özel alanlarına girdik, ne konuştuklarını öğrendik. Bu şartlarda hiçbir şey eskisinden daha iyi olmaz, olamaz! Futbol kamuoyu hakemlere güvenmiyordu, bundan böyle hakemler de hiçbir kimseye ya da hiçbir kuruma güvenemeyecekler.

"Yardımlaşmalar olmaz"

Maçlarda sağlıklı diyaloglar, yardımlaşmalar olmayacak! Eğitimlerde ya da özelde MHK ve TFF ile artık hiçbir şey paylaşamayacaklar. Ne konuştuğum duyulursa, bu konuştuğum bir yere çekilirse korkusunda olacaklar. Böyle bir ortamda maçları hangi hakemin yöneteceğinin bence artık bir önemi yok.

"Sonuç hep aynı: Kaos"

En iyi hakemimizle, en tecrübesiz hakemimiz arasında bir fark kalmadı. Maçları kim yönetirse yönetsin kamuoyu açısından sonuç hep aynı: Kaos!

"Başarılı olmaları sürpriz olur"

Son haftalarda ayakta kalan ve en az yıpranan iki hakem Arda Kardeşler ve Ali Şansalan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçlarına atanmış. Diğer formda isim Zorbay Küçük de Beşiktaş maçında. Bu günün koşullarında olabileceklerin en iyisi.. Ama başarılı olmaları sürpriz (!) olur.

Yabancı hakem düşüncesi