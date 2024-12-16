Deniz Dönmezer: Bu akşam uyuyamam

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Süper Lig’in 16’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı.

Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İYİ ÇALIŞTIK"

Mücadelede kritik birçok kurtarışa imza atan ve 8 şut çıkaran Deniz, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler.

"BU AKŞAM UYUYAMAM"

Genç kaleci, şu sözlerle konuşmasını noktaladı: