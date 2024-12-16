Deniz Dönmezer: Bu akşam uyuyamam

Haber Merkezi
Süper Lig’in 16’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı.
Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ İYİ ÇALIŞTIK"
Mücadelede kritik birçok kurtarışa imza atan ve 8 şut çıkaran Deniz, şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler.
"BU AKŞAM UYUYAMAM"
Genç kaleci, şu sözlerle konuşmasını noktaladı:
Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu akşam uyuyamam.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış