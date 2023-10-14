Deniz İsmail Aras: Kerem dua ettiği için eleştiriliyor Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Deniz İsmail Aras, gerçekleşen genel kurulda "Kerem Aktürkoğlu 30 gol, 30 asistle sezonu kapatsa dahi tek bir pas hatasıyla ağzına geleni söylüyorlar. Ben hayatımda ilk defa sahada dua ettiği için eleştirildiğine şahit oldum" dedi.

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Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçildiği kurulda Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Deniz İsmail Aras, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Aras, sözlerine şu şekilde başladı:

Erden Timur... Galatasaray'a katmış olduğu vizyondan ötürü tebriği hak eden, en çok depremde yaptıklarından dolayı benim gönlümü kazanan birisi. Talihsiz biri. Ortada somut bir şey olmamasına rağmen kendisinden hoşlanmayanların, hep şüpheyle bakanların sayısı da az değil. Sebebi nedir diye sorduğumda aldığım cevaplar, genelde rahmetli İslam Çupi'nin büyüklük tanımı gibi. Öyle bir şüphe ki tarifi yok...

"Eleştiri Galatasaray için mi, ego için mi?"

Deniz İsmail Aras, açıklamalarına şöyle devam etti:

Eleştiri Galatasaray için mi, ego için mi? Yaş aldıkça kibir ve egolarına yenik düşen büyüklerimizi görmek beni çok üzüyor. 14 yıl şampiyonluk alınmadığında yapılmayan eleştirileri, 14 maçlık galibiyet serisi bittiğinde yapanlar var. Sporcuları seri üretim yapan bir makine gibi görüp yerden yere vuruyorlar ama kendileri eleştirilere tamamen kapalı.

"Faruk Süren ve Ünal Aysal da aynı vizyonla gelmişti"

Başkanların yıldırılmaması gerektiğini söyleyen Aras, şu sözleri sarf etti:

Faruk Süren ve Ünal Aysal da aynı vizyonla gelmişti. Onlar da yıldırıldı ve bırakılmaya zorlandı. Şimdi Dursun Özbek ve yönetimi geldi. Kulüp dibe vurmuşken aynı vizyonla herkesin konuştuğu, uluslararası bir kulüp haline getirmeyi başardılar. Ama yine aynı isimler, benzer şekilde yıldırma ve yıpratma peşindeler. Benim bir fırsatın daha kaçmasına gönlüm razı değil. Yelken rüzgarla dolmuşken kürek çekmek isteyenler lütfen bu sefer kimseyi yıldırmayın.

"Ben hayatımda ilk defa sahada dua ettiği için eleştirildiğine şahit oldum"

Kongre üyesi, Kerem Aktürkoğlu hakkında şu ifadeleri kullandı: