Deniz Türüç: Bu maçı unutup, Fenerbahçe maçı için hazırlanacağız Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuşan Başakşehir oyuncusu Deniz Türüç, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

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Süper Lig'de 6. haftada Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynayan sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Başakşehir'de orta saha oyuncusu Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı unutup, Fenerbahçe maçına çıkacağız"

Deniz Türüç, "Galatasaray maçından puan alamadık, üzgünüz. Perşembe günü Fenerbahçe maçı var. Bu maçı unutup, dersimizi iyi çalışıp, o maça çıkacağız." dedi.

"Bugünden sonra güzel günler başlayacak"

Milli oyuncu, "Bu tarz maçlara alışığız. 9 günde 3 maç sorun değil. Bugünden sonra güzel günlerin başladığını söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında 28 Eylül Perşembe akşamı Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.