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    Deniz Türüç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

    Fenerbahçe'ye geri dönen Deniz Türüç, sezon başı kampında kendini göstererek bu sezon sarı-lacivertlilerde yer almak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 12:06
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    Deniz Türüç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

    Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak.

    GELECEĞİ KAMPTA BELLİ OLACAK

    Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun, sarı-lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.

    29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek.

    Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

    Deniz Türüç, Fenerbahçe de kalmak istiyor #1

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