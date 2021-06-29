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- Deniz Türüç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Deniz Türüç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Fenerbahçe'ye geri dönen Deniz Türüç, sezon başı kampında kendini göstererek bu sezon sarı-lacivertlilerde yer almak istiyor.
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 12:04
- Güncelleme : 29.06.2021 - 12:06
Başakşehir'de kiralık oynadıktan sonra yeniden 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'ye dönen Deniz Türüç, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak.
GELECEĞİ KAMPTA BELLİ OLACAK
Bu periyotta forma savaşına girecek olan yıldız futbolcunun, sarı-lacivertli ekipte devam etmek istediği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncunun durumu kamptan sonra netleşecek.
Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.