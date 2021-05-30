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- Deniz Türüç: Fenerbahçe'de şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum
Deniz Türüç: Fenerbahçe'de şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum
Kiralık olarak gittiği Başakşehir'de iyi bir performans gösteren Deniz Türüç, "Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 14:11
Geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen ve burada takımının en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de artık kalıcı olmayı hedefliyor.
Geride bıraktığımız sezonu 40 maçta 4 gol ve 4 asistle tamamlayan Deniz, açıklamalarda bulundu.
"HATALARIMDAN DERS ÇIKARDIM"
Fanatik’e konuşan oyuncu, "Başakşehir'de büyük deneyimler kazandım. Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak ve şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Bu konuda kendime güvenim tam" ifadelerini kullandı.
Deniz Türüç, Fenerbahçe kariyerinde ise 38 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.