Deniz Türüç: Fenerbahçe'de şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum

Kiralık olarak gittiği Başakşehir'de iyi bir performans gösteren Deniz Türüç, "Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen ve burada takımının en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de artık kalıcı olmayı hedefliyor.

Geride bıraktığımız sezonu 40 maçta 4 gol ve 4 asistle tamamlayan Deniz, açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMDAN DERS ÇIKARDIM"

Fanatik’e konuşan oyuncu, "Başakşehir'de büyük deneyimler kazandım. Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak ve şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Bu konuda kendime güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, Fenerbahçe kariyerinde ise 38 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.