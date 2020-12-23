Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye dönebilirim

Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç, Hollanda basınından Voetbal International'e konuştu.

Voetbal International'da Deniz Türüç için "İstanbul'da padişah gibi yaşıyor" yorumu yapılırken; 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı öne çıkarıldı.

"YENİ SÖZLEŞME, TRANSFER, FENERBAHÇE"

Voetbal International'in EURO2020'de Türkiye adına parlayabileceğini söylediği Deniz Türüç "Başakşehir'de kiralık oynuyorum. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur. Ya da Fenerbahçe'ye geri dönüp Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olması için katkıda bulunurum. Fenerbahçe büyük ve güzel bir kulüp. Ve bu sezon şampiyon olurlarsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi deneyimini bu sene yaşadım, harika bir tecrübe diyebilirim. Yani geleceğimle ilgili birçok senaryo var." dedi.

"HOLLANDA'DA MAAŞIMI ÖDEYEMEZLER"

"Hollanda'ya dönme ihtimalin var mı?" sorusunu yanıtlayan Deniz Türüç, "Hollanda'ya geri dönmek mi? Bu olabilir ama üst düzey takımlara. Çünkü kazandığım maaşı pek çok kulüp ödeyemez. Her şartta kendime fazlasıyla güveniyorum. Bakın nerelere kadar geldim. Hollanda'dan genç yaşta ayrıldım ama şu an ailemle ve kariyerimle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.