Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye geri dönebilirim

Kiralık olarak gönderilen Başakşehir'de yeniden kendini bulan Deniz Türüç, hedefleri ve Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

Manchester United maçının ardından A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında da iyi bir görüntü çizen Deniz Türüç, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK HAYALİMDİ"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Küçük bir çocukken bunu hayal ediyorsun. Türk Milli Takımı'nda oynamak da bir hayaldi ve İstiklal Marşı'nı duyunca hala kalbim küt küt atıyor. Bunlar bir futbolcu için ulaşması yüksek hedeflerdir."

"OKAN BURUK BANA GÜVEN VERDİ"

"Şu ana kadar hedeflediğim her yerde oynadım ve Avrupa Şampiyonası benim için bir rüya. Kesinlikle orada olmak istiyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığımda Başakşehir'de oynama ihtimalimin daha yüksek olduğunu gördüm. Böylece Avrupa Şampiyonası'na da gidebileceğimi düşündüm."

"Fenerbahçe 18 oyuncu birden transfer etti ve Okan Buruk ile konuştuğumda bana güven verdi. Benim içimdekini gördü. Unutmayın ki ben Türkiye Ligi'nin şampiyonuna kiralandım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladım."

"AJAX TEKNİK DİREKTÖRÜ BENİ ARADI"

"Manchester United maçından sonra Ajax Teknik Direktörü Ten Hag beni aradı ve asist nedeniyle tebrik etti. Onunla iyi bir iletişimim var, benim için bir baba gibi. Donny van de Beek ile de konuştum, maçla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ona da iyi şanslar diliyorum."

"Manchester United galibiyeti, Türkiye'de büyük coşkuyla karşılandı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için çok önemli puanlardı. İzmir'deki deprem sonrasında insanları biraz olsun mutlu edebilmek güzel. Maç kazanmak çok küçük bir şey olsa da, yine de farklı bir mutluluk vermek sevindirici. Aldığımız sonuç da bizim için çok önemliydi. Bu sonucun getirdiği enerji ile lig maçımızı da kazandık."

"FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLİRİM"

"24 gün içinde 8 maç oynadım, A Milli Takım'da 3 maç daha oynuyorum. 1 ayda 11 maça çıkmış olacağım ve bu çok yüksek bir sayı. Ancak bir oyuncu olarak bu beni gururlandırıyor, daha iyi bir futbolcu olmamı sağlıyor. Bu maçlarda Neymar, Mbappe, Pogba, Modric gibi oyunculara karşı oynadım. Uluslararası bir oyuncuysan, bu kadar maça çıkman bir gerekliliktir. Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bunu gerektirir."

"İyi bir sezon geçirmek, Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum. Sonrasında seçeneklerime bakacağım. Sözleşmem var, Fenerbahçe'de kalabilirim. Ama yine kiralanabilirim, gönderilebilirim. Ne olacağına bakacağız, ben en azından savaşmak ve kendimi göstermek istiyorum."