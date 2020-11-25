Deniz Türüç Manchester United'ın serisini bitirdi

Manchester United'ın Başakşehir'i 4-1 yendiği karşılaşmada Deniz Türüç takımının tek golünü frikikten kaydetti. Milli futbolcu bu golle İngiliz devinin 10 yıldır frikikten gol yememe serisini bitirdi.

Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Okan Buruk, ilk yarı 3-0 sona erince ikinci yarıya değişiklikle başladı. İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Buruk, Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.

Mücadelenin 61. dakikasında Chadli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan Okan Buruk, 74'te de Bolingoli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı, Berkay Özcan'ın yerine de Giuliano'ya şans verdi. Buruk, son değişikliğini ise 87'de Skrtel'in yerine Ponck'u oyuna alarak gerçekleştirdi.

MANU 10 YIL ARADAN SONRA FRİKİK GOLÜ YEDİ

Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz'in şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi.

Mart 2010’dan (Franck Ribery) bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a frikik golü atan ilk oyuncu Deniz Türüç oldu.