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Deniz Türüç Süper Lig devine! Valizleri topladı, anlaşmaya gidiyor: "Beni alın" Abone Olun

Deniz Türüç Süper Lig devine! Valizleri topladı, anlaşmaya gidiyor: "Beni alın" Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo - mavili ekip, bu sefer rotasını eski Fenerbahçeli Deniz Türüç'e çevirdi.

ensonhaber.com Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları tüm hızla devam ederken, asıl bombayı ise Trabzonspor patlatmaya hazırlanıyor. Kadorsunu güçlendirmek istyeyen Trabzonspor rotasını, Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Deniz Türüç'e çevirdi. Emre Belözoğlu'nun istifası sonrası valizini toplayan Türüç'ün bordo - mavili ekibe "Beni alın" diye haber yolladığı söylendi. Deniz Türüç transferinde son durum Fanatik'te yer alan habere göre; sürpriz bir şekilde Trabzonspor’un listesine giren Deniz Türüç, kulübüyle görüşme gerçekleştirdi. Başakşehir yönetiminden Trabzonspor’a transferi için kolaylık isteyen oyuncu, Fırtına’ya imza atmayı çok istiyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, transferde küçük pürüzlerin kaldığı belirtiliyor.

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