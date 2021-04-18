Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
495.200
-0.72%
EXEN Coin
25.77
-8.93%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C

    Deniz Türüç'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

    Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 00:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Türüç'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

    Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs testinden geçen turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    "BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAĞIM"

    Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

    "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor."

    Deniz Türüç ün koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir