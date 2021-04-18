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- Deniz Türüç'ün koronavirüs testi pozitif çıktı
Deniz Türüç'ün koronavirüs testi pozitif çıktı
Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
- İHA
- 18.04.2021 - 00:34
Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs testinden geçen turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
"BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAĞIM"
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor."