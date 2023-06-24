Denizaltıda hayatını kaybeden Hamish Harding'in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in denizaltıda hayatını kaybetmeden önce Fenerbahçe formasıyla poz verdiği ortaya çıktı.

Titanik'e turist taşıyan denizaltıda hayatını kaybeden İngiliz milyarder Hamish Harding gündemden düşmüyor.

Daha önce Challenger Deep'e, yani okyanusun dibine ve Jeff Bezos'un Blue Origin'iyle uzaya seyahat eden milyarder Hamish Harding, pazar günü Instagram'da yaptığı paylaşımla Titanik görevinde OceanGate Expeditions'a katıldığını duyurmuştu.

Bu, deniz gözlem aracının Atlas Okyanusu'nun bir yerlerinde kaybolduğu haberi gelmeden önce milyarderin yaptığı son paylaşımdı.

İki çocuk babası Harding'in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafının çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o fotoğraf...