Denizlispor'da Gökhan Süzen kadro dışında kaldı

İHA
Denizlispor’da deneyimli futbolcu Gökhan Süzen’in kadro dışı kaldığı açıklandı.
Kadro dışı kalması konusunda detaylı bir açıklama gelmezken kararın, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.
"Kadro dışı bırakılmıştır"
Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Profesyonel takım oyuncularımızdan Gökhan Süzen, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır.
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