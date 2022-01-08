Denizlispor, Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'e kötü başlayan Denizlispor, düşme potasında yer alıyor. Geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan yeşil-siyahlılar, Bursaspor'un önüne geçerek, 17. sıraya yerleşti.

Denizlispor, ligde bu sezon, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 22 gol gönderen Denizli, kendi kalesinde ise 32 gol gördü.