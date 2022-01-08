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    Denizlispor, Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti

    Denizlispor, Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti

    1. Lig'de Bandırmaspor deplasmanına konuk olan Denizlispor, 8 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı haftada Bandırmaspor'u 3-0'dan 4-3 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 16:24
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    Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Denizlispor, normal süresi 3-3 berabere biten mücadeleyi, seri penaltı vuruşlarında 6-5 kazanarak, sarı-kırmızıları kupanın dışına itti.

    Denizlispor'un Türkiye Kupası'ndaki zaferi, lige de yansıdı. Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında 3-0'dan geri gelerek, maçı çevirmeyi başardı.

    Son olarak ligin ikinci yarısında Bandırmaspor deplasmanına giden Denizlispor, bol gollü zorlu mücadelede ilk devreyi 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda büyük oynayan Denizlispor, maçı 4-3 kazanmayı başardı.

    KORONAVİRÜSE RAĞMEN GALİBİYET

    Öte yandan Denizlispor'da 8 futbolcunun da dahil olduğu 15 isimde koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

    Denizlispor, Bandırmaspor u 4-3 mağlup etti #1

    DENİZLİSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

    Spor Toto 1. Lig'e kötü başlayan Denizlispor, düşme potasında yer alıyor. Geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan yeşil-siyahlılar, Bursaspor'un önüne geçerek, 17. sıraya yerleşti.

    Denizlispor, ligde bu sezon, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 22 gol gönderen Denizli, kendi kalesinde ise 32 gol gördü.

    Denizlispor, Bandırmaspor u 4-3 mağlup etti #2

    Denizlispor, Bandırmaspor u 4-3 mağlup etti #3

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