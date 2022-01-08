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- Denizlispor, Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti
Denizlispor, Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 16:01
- Güncelleme : 08.01.2022 - 16:24
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Denizlispor, normal süresi 3-3 berabere biten mücadeleyi, seri penaltı vuruşlarında 6-5 kazanarak, sarı-kırmızıları kupanın dışına itti.
Denizlispor'un Türkiye Kupası'ndaki zaferi, lige de yansıdı. Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında 3-0'dan geri gelerek, maçı çevirmeyi başardı.
Son olarak ligin ikinci yarısında Bandırmaspor deplasmanına giden Denizlispor, bol gollü zorlu mücadelede ilk devreyi 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda büyük oynayan Denizlispor, maçı 4-3 kazanmayı başardı.
KORONAVİRÜSE RAĞMEN GALİBİYET
Öte yandan Denizlispor'da 8 futbolcunun da dahil olduğu 15 isimde koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
DENİZLİSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU
Spor Toto 1. Lig'e kötü başlayan Denizlispor, düşme potasında yer alıyor. Geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan yeşil-siyahlılar, Bursaspor'un önüne geçerek, 17. sıraya yerleşti.
Denizlispor, ligde bu sezon, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 22 gol gönderen Denizli, kendi kalesinde ise 32 gol gördü.