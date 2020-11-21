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- Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Koronavirüs testim pozitif
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Koronavirüs testim pozitif
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 15:16
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
"KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"
AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.