Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.32
-0.48%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Koronavirüs testim pozitif

    Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 15:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Koronavirüs testim pozitif

    Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

    "KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

    AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

    Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.

    Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Koronavirüs testim pozitif #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir