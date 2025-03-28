Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı

Haber Merkezi

Uzun zamandır mali sorunlarla boğuşan Denizlispor'da, garip gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.

BAŞKAN AÇLIK GREVİNE BAŞLADI: BENİM İÇİN TAZİYE YERİ ŞEHİR MERKEZİ...

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi.

KAPTAN SÜZEN İSYAN ETMİŞTİ

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

Öte yandan Denizlispor'da kaptan Gökhan Süzen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

Süzen, "İçerde 5 prim ve 2 maaş alacağımız var. Futbolcuların ellerinde beş kuruş para yok. 2 Nisan'a kadar para bulunmazsa, 6 puanımız daha silinecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. Hepimiz sokak sokak, dükkan dükkan para isteyeceğiz. Gelin sizler de yanımızda olun." demişti.