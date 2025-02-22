Denizlispor Başkanı'ndan olay sözler: Fenerbahçe formalarımı atacağım

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve 20 hafta sonunda topladığı 11 puanla son sırada yer alan Denizlispor, eski günlerini arıyor.

Yıllarca Süper Lig'de yer alan yeşil-siyahlıları mali kriz vurdu.

DOĞALGAZ KESİLDİ

Doğalgaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğalgaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.

Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerin doğalgazını kesti.

FENERBAHÇE'Yİ BIRAKTIĞINI DUYURDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 2006 yılında sahaya konfetilerin atıldığı, 16 dakika uzayan ve 1-1 biten maça sonrası şampiyonluğu kaçırdıklarını vurgulayarak, Denizlispor ile ilgili paylaşımlar yaptı.

Başkan Erhan Ergil, bu paylaşımlar sonrası ikinci takımı olan Fenerbahçe'yi bıraktığını duyurdu.

"EVİMDEKİ TÜM FENERBAHÇE FORMALARIMI ATACAĞIM"

Ergil, şu ifadeleri kullandı:

Bu şehir, öncelikle İstanbul takımlarını desteklemekten vazgeçmeli. Bence başlanması gereken ilk yer burası. Maalesef ben de itiraf ediyorum; özel hayatımı bilen bilir, evet, ikinci takımım Fenerbahçe idi. Ama dünden beri o alaycı tavırları, özelden gelen küfür ve hakaretleri gördüm. En önemlisi de doğalgazı kesildiği için soğukta kalan çocuklarla dalga geçmeleri... İşte, benim için her şey burada bitti.



Evimdeki tüm Fenerbahçe formalarımı atacağım. Neymiş? Beter olunmuş! Yenseydin, alsaydın maçı! O maçta ben de vardım, 18 yaşında bir gençtim; konfeti atanlardan biri de bendim. Ne olacaktı? Küme mi düşseydik?



Herkes memleketinin takımını yüzde 100 desteklemeli. Artık ben de bu düşüncedeyim. Bursaspor ve Eskişehirspor bu yüzden ayakta kalırken biz bugünleri yaşıyoruz. Yanlış iliklenen düğme, en başta burası.