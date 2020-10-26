- Haberler
- Futbol Haberleri
- Denizlispor-Beşiktaş - CANLI SKOR
Denizlispor-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 19:56
- Güncelleme : 26.10.2020 - 20:12
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ
13' Gol... Denizlispor 0-1 Beşiktaş (Atiba)
8' Mustafa Yumlu'nun yerine Oğuz Yılmaz oyunda.
5' Denizlispor'da Mustafa Yumlu sakatlanarak oyundan çıktı.
1' Maç başladı.
Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, Denizlispor maçıyla sahalara döndü.
Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u yenerek puanını 7 yapıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar