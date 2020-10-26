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    Denizlispor-Beşiktaş - CANLI SKOR

    Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 19:56
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 20:12
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    13' Gol... Denizlispor 0-1 Beşiktaş (Atiba)

    8' Mustafa Yumlu'nun yerine Oğuz Yılmaz oyunda.

    5' Denizlispor'da Mustafa Yumlu sakatlanarak oyundan çıktı.

    1' Maç başladı.

    Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, Denizlispor maçıyla sahalara döndü.

    Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u yenerek puanını 7 yapıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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