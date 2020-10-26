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Denizlispor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 18:51
- Güncelleme : 26.10.2020 - 19:47
Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, uzun bir aranın ardından resmi bir karşılaşmaya çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u yenerek puanını 7 yapıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar