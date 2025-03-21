Denizlispor çalışanlarına 1 milyon 200 bin ödeme yapıldı

İHA

Kırıkkale maçı öncesi futbolculara birer maaş yatıran Denizlispor yönetimi, kulüp bünyesinde görev yapan çalışanlara da ödeme gerçekleştirdi.

Yoğun bir şekilde gerek sponsor ve gerekse de nakdi kaynak oluşturma adına önemli girişimler yapan yönetim, elde edilen geliri çalışanlara ve futbolculara dağıtıyor.

"BİRER MAAŞ YATIRDIK"

Yapılan son ödeme sonrası açıklamalarda bulunan ve imkansızlıklar içinde mücadele etmeye devam ettiklerini anlatan Kulüp Başkanı Erhan Ergil, şunları dedi:

Kırıkkale maçı öncesi futbolculara birer maaş yatırdık. Çalışanlarımıza bayram önü bir nebze yardımcı olmak niyetiyle birer maaş yatırdık. Bu iki ödeme yaklaşık 1 milyon 200 bin civarı tutuyor.

"DENİZLİSPOR'A SAHİP ÇIKANI DESTEKLERİM"

Ödemelerin yanında her hafta oynanan maç masrafları ve genel işleyişleri de kıt kanaat sağladıkları üzerinde duran Ergil, şu ifadeleri kullandı: