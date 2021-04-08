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Denizlispor evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı
Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 17:55
- Güncelleme : 08.04.2021 - 18:03
Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Alper Ulusoy'un yönettiği mücadele, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Varga'nın golü ile 1-0 öne geçen Kasımpaşa, uzun süre üstünlüğünü korudu.
DENİZLİSPOR SON DAKİKALARDA BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın son dakikalarında penaltı kazanan Denizlispor, Rodallega ile 88. dakikada durumu 1-1'e getirdi.
1-1 sonuçlanan mücadelede iki takım da 1 puana razı oldu.