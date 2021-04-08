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    Denizlispor evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 18:03
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    Denizlispor evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

    Alper Ulusoy'un yönettiği mücadele, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Varga'nın golü ile 1-0 öne geçen Kasımpaşa, uzun süre üstünlüğünü korudu.

    DENİZLİSPOR SON DAKİKALARDA BERABERLİĞİ YAKALADI

    Maçın son dakikalarında penaltı kazanan Denizlispor, Rodallega ile 88. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

    1-1 sonuçlanan mücadelede iki takım da 1 puana razı oldu.

    Denizlispor evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı #1

    Denizlispor evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı #2

    Denizlispor evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı #3

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