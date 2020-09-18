- Haberler
- Futbol Haberleri
- Denizlispor Fede Varela ile anlaştı
Denizlispor Fede Varela ile anlaştı
Transfer çalışmalarına son hızla devam edenn Yukatel Denizlispor, Arjantinli oyuncu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- İHA
- 18.09.2020 - 22:52
- Güncelleme : 18.09.2020 - 22:52
Denizlispor transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor.
Transfer çalışmalarında sona yaklaşırken Yeşil siyahlı takım Las Palmas forması giyen Arjantinli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile anlaşma sağladı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yer aldığı imza töreninde, 1,74 boyundaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.