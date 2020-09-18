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    Denizlispor Fede Varela ile anlaştı

    Transfer çalışmalarına son hızla devam edenn Yukatel Denizlispor, Arjantinli oyuncu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 22:52
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 22:52
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    Denizlispor Fede Varela ile anlaştı

    Denizlispor transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor.

    Transfer çalışmalarında sona yaklaşırken Yeşil siyahlı takım Las Palmas forması giyen Arjantinli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile anlaşma sağladı.

    2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yer aldığı imza töreninde, 1,74 boyundaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Denizlispor Fede Varela ile anlaştı #1

    Denizlispor Fede Varela ile anlaştı #2

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