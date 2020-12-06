Denizlispor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yeniden toparlanmak isteyen Fenerbahçe, Denizlispor ile deplasmanda karşılaştı

Maç sonucu: Denizlispor 0-2 Fenerbahçe

86' Maç adeta tek kaleye döndü. Oyun tamamen Fenerbahçe ceza alanı çevresinde oynanıyor.

75' Fenerbahçe'de Mert Hakan, Murawski'yle girdiği ikili mücadele sonrası ceza alanı dışında yerde kaldı. Fenerbahçe şu an 9 kişiyle oyuna devam ediyor.

68' Aissati'nin ortasında Tisserand'ın kafasından seken topa arka direkte Rodallega hareketlenmişti. Ondan önce Gökhan Gönül dokundu. Subotic bu topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

56' Altay Bayındır penaltıyı kurtardı.

54' Hakem Serdar Aziz'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi ve penaltı noktasını gösterdi.

53' Serdar Aziz itirazdan sarı kart gördü

51' Denizlispor penaltı bekliyor. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu izlemeye gitti.

47' Sagal'ın Ozan'a yaptığı faul sonrası top Fenerbahçe'ye geçti. Sarı lacivertliler sol kanattan atak geliştirme çabasında.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Denizlispor 0-2 Fenerbahçe

44' Gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Maçta skor 0-2.

43' Gol... Denizlispor 0-3 Fenerbahçe (Tisserand)

41' Gol... Denizlispor 0-2 Fenerbahçe (Gökhan Gönül)

33' Sol kanatta Gökhan'dan topu çalan Sagal'ın ortaya doğru çıkardığı pasa Rodallega gelişine yerden bir vuruş yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.

32' Mücadele gücü oldukça yüksek bir maç oluyor. Zaman zaman ikili mücadelelerin ardından oyuncular arasında da elektriklenme yaşanıyor.

23' Fenerbahçe savunmasında Tisserand'ın arkaya sektirdiği topa Aissati hareketlendi, son anda akdemeye giren Caner topu kornere yolladı.

20' Sol kanattan iyi hareketlenen Caner'in yerden etkili ortasına kale ağzında önce Pelkas, arkasından da Cisse dokunamadı.

13' Caner'in ortasında Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. Arka direkte Cisse topa dokunamadı.

10' Maçın hemen başında golü bulan Fenerbahçe baskıya devam ediyor.

9' Gol... Denizlispor 0-1 Fenerbahçe (Cisse)

4' Cisse bu kez ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse