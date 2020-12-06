Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı

Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında protokol tribününde arbede çıktı. Araya giren polis ve güvenlik ekipleri olayı büyümeden yatıştırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

YÖNETİCİLER TARTIŞTI

Denizlispor yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)