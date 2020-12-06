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    Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı

    Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında protokol tribününde arbede çıktı. Araya giren polis ve güvenlik ekipleri olayı büyümeden yatıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 20:05
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    Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı

    Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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    Denizlispor yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.

    Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı #1

    Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı #2

    Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı #3

    Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokolde kavga çıktı #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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