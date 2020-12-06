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- Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 17:48
- Güncelleme : 06.12.2020 - 18:05
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
4 haftadır kazanamayan Denizlispor 6 puanla 20. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise liderin 3 puan gerisinde 20 puanda bulunuyor.
SAKATLAR VE CEZALILAR
Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç Özgür Çek ve Mathieu Dossevi forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare ve Harun Tekin maç kadrosuna alınmadı.
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse