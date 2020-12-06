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- Denizlispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Denizlispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 08:00
- Güncelleme : 06.12.2020 - 17:22
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
DENİZLİ YUKARI ÇIKMAK, FENER ZİRVE PEŞİNDE
4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ev sahibi Denizlispor, 6 puanla 20. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 20 puanda..
DENZLİSPOR'DA SAKATLAR VE CEZALILAR
Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç Özgür Çek ve Mathieu Dossevi forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLAR VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare ve Harun Tekin maç kadrosuna alınmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Rodallega, Sacko.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Cisse.
KARŞILAŞMA SAAT 19:00'DA
Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.