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    Denizlispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte muhtemel 11'ler..
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 08:00
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 17:22
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    Denizlispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

    DENİZLİ YUKARI ÇIKMAK, FENER ZİRVE PEŞİNDE

    4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ev sahibi Denizlispor, 6 puanla 20. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 20 puanda..

    DENZLİSPOR'DA SAKATLAR VE CEZALILAR

    Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç Özgür Çek ve Mathieu Dossevi forma giyemeyecek.

    FENERBAHÇE'DE SAKATLAR VE CEZALILAR

    Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare ve Harun Tekin maç kadrosuna alınmadı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Rodallega, Sacko.

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Cisse.

    KARŞILAŞMA SAAT 19:00'DA

    Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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